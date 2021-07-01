Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) считает неприемлемой жалобу вдовы и дочери Ясира Арафата, возглавлявшего организацию Освобождения Палестины в 1996-2004 годах. Об этом говорится в распространенном в четверг решении страсбургского суда.

По словам Сухи Арафат и ее дочери Захвы, им было отказано в справедливом расследовании обстоятельств смерти Арафата, умершего во Франции осенью 2004 года. В частности, они жаловались на необъективность следствия и нежелание юстиции установить подлинные причины смерти палестинского лидера. Однако судьи в Страсбурге пришли к мнению, что права истиц нарушены не были, и юристы сделали все необходимое для объективного рассмотрения дела, в том числе провели следственные действия как во Франции, так и за рубежом. В связи с этим суд «признал жалобу истиц неприемлемой».

Лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат умер 11 ноября 2004 года в военном госпитале Перси в пригороде Парижа в возрасте 75 лет. Согласно официальной версии французских врачей, причиной смерти палестинского политика стал обширный инсульт, вызванный сильным внутренним кровотечением по причине неизвестной инфекции.

Однако впоследствии СМИ распространили сведения о том, что Арафат мог быть отравлен полонием. В 2012 году по требованию вдовы палестинского лидера была произведена эксгумация его останков, захороненных в мавзолее в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. (ТАСС)