Эсминец ВМС США Porter покидает Черное море после учений Sea Breeze — 2020

Американский ракетный эсминец Porter начал 3 августа переход из Черного моря в Средиземное после завершения совместных с флотом Украины и кораблями ряда стран НАТО учений Sea Breeze — 2020. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

«Моя команда и я всегда ценим возможность взаимодействия и совместных тренировок с нашими союзниками и партнерами в регионе Черного моря, — приводит пресс-служба слова капитана корабля командора Крэга Трента. — То время, что мы провели здесь, чрезвычайно важно для выстраивания прочных отношений и развития координации».

Украинско-американские учения Sea Breeze — 2020 прошли в акватории Черного моря с 20 по 27 июля. К участию были привлечены около 2 тыс. человек из девяти стран, более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Помимо Украины, США и Грузии, в Sea Breeze приняли участие военные из Болгарии, Испании, Норвегии, Румынии, Турции и Франции. Моряки из стран НАТО и Украины, в том числе, отрабатывали действия в областях воздушной обороны, борьбы с подводными лодками, контроля над акваторией.

Базирующийся в Испании эсминец Porter уже второй раз за лето заходит в Черное море для проведения учений с флотами стран НАТО, а также Украины и Грузии. В предыдущий раз он находился здесь с 17 июня по 7 июля, когда принял участие в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции и зашел в Батуми. Тогда в маневрах также был задействован десантный корабль-док Oak Hill ВМС США.