Если Баку и Ереван выбирают войну — это самый лучший выбор и для Кремля…

«Баку и Ереван заявляют о готовности к новой войне… На заседании парламента, отвечая на вопросы депутатов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время переговоров с Баку не будут».

Да, эти строки мы взяли из различных российских медиа -источников. Сперва заметим, что эти источники, как ни странно, на этот раз не врут, нет, на этот раз они сообщают сущую правду: на самом деле, ситуация между Баку и Ереваном напоминает пороховую бочку, которая может взорваться в любую минуту.

Руководство Азербайджана вовсе не скрывает, что оно имеет довольно точные сведения о намерениях – об очередных военных провокациях армянской стороны, поэтому вынуждено принимать адекватные, т.е. ответные меры: проводить различного рода военные учения, укреплять пограничные зоны с Арменией, одним словом, быть готовым к любым выходкам армянских военно-политических провокаторов…

Но, в какой-то степени, неестественным является поведение российских политиков и дипломатов. Потому что Россия имеет в этом регионе одновременно несколько миссий.

Во-первых, она фактически руководит военным блоком – ОДКБ, членом, которого является и Армения.

Во-вторых, Армения является не только страной, имеющей многосторонние отношения с Россией, нет, не секрет, что она фактически является вассалом Москвы и, по крайней мере, в ближайшем будущем никакие миллиарды Джорджа Сороса не в состоянии вывести Ереван из зоны влияния Москвы.

В-третьих, Россия является одним из трех сопредседателей Минской Группы и страной, которая постоянно намекает, что ключ к решению карабахской проблемы находится в Кремле. Поэтому невольно хочется крикнуть во весь голос: «Господа, неужели Вам не надоело играть роль судьи и арбитражить между добром и злом, между агрессором и стороной, которая подвергается агрессии? Так примените же свой ключ! Ведь ключ предназначен для того, чтобы с его помощью открывали закрытые двери».

Возможно, внимательный и опытный читатель воспримет наши последние слова, как признак политического инфантилизма или же в лучшем случае, политической наивности.

Нет, мы не требуем, чтобы Мария Захарова комментировала каждый поступок армянской стороны, или сам Путин по любому поводу звонил Пашиняну и требовал от него каких-то объяснений! Нет, мы не до такой степени наивны. Но, поверьте, если хоть один раз Захарова назвала бы вещи своими именами, если хоть один раз Путин всерьез потребовал бы объяснений у Пашиняна по поводу и карабахской проблемы, все заметным, возможно, даже кардинальным образом изменилось бы.

Но, к сожалению, ни Захарова этого не делает, ни Путин не тревожится по поводу той напряженности, которая наблюдается между Ереваном и Баку.

Теперь Путин больше занят Беларусью, нежели армяно-азербайджанской проблемой.

Но, если бы он уделил хотя бы 10% того времени, которое ему приходится уделять белорусской проблеме, чтобы узаконить незаконную власть Александра Лукашенко, премьер — министр Никол Пашинян сразу, упав на четвереньки, пополз бы в сторону Кремля.

Но в направлении Кремля сейчас все спокойно, как никогда, потому что все идет, если не точь в точь по российскому сценарию, то в любом случае, в приемлемом варианте, т.к. развитие событий устраивает обитателей Кремля. По крайней мере, сейчас и в ближайшем будущем, чем больше Баку и Ереван будут говорить о войне, тем спокойнее будет кремлевским стратегам.

По той простой причине, что, в противном случае, Баку и Ереван поразмышляли бы о других материях, например, о европереориентациях своих стран. Официальный Баку намекает на то, что договор с ЕС уже готов. Да, точное время не указывается, но и не отрицается, что договор может быть в ближайшей перспективе подписан.

Что же касается Армении, она еще при Серже Саргсяне умудрилась подписать соответствующий «договор», но еще тогда армянские эксперты заявляли, что с таким договором их страна вовсе не станет европейской. Чтобы ей стать в один ряд хотя бы с Грузией, Украиной и Молдовой, им когда-то придется существенно изменить и доработать существующий «договор». И Джордж Сорос деньги просто так в воздух не бросает – нет, он также является идейным дельцом, человеком, который выигрывает и зарабатывает от открытых обществ и систем.

Москве не так уж просто остановить весь этот процесс, точнее у нее нет иных средств, чтобы остановить процессы евро«потрясений» на Южном Кавказе. Единственно, что у нее имеется, это принцип, придуманный еще Петром Первым: «Разделяй и властвуй!». Поэтому если Баку и Ереван выбирают войну, это есть самый лучший выбор и для Кремля…