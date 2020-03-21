Еще 9 человек подхватили в Азербайджане коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.

В настоящее время 42 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.

В то же время от граждан требуется соблюдать такие правила, как самоизоляция, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакт с другими лицами, не посещать места скопления людей.

| 2020-03-21T18:20:04+00:00 21 марта 2020, 18:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss