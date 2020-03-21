Еще 9 человек подхватили в Азербайджане коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.

В настоящее время 42 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.

В то же время от граждан требуется соблюдать такие правила, как самоизоляция, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакт с другими лицами, не посещать места скопления людей.