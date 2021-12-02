Отстраненный от власти в Армении карабахский клан все еще питает иллюзии повернуть время вспять и призывает международное сообщество поддержать территориальные претензии к Азербайджану. Так, экс-президент Армении, председатель Республиканской партии Серж Саргсян, выступая на международной межпартийной видеоконференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», заявил о том, что «Карабахский вопрос не решен, а право жителей Нагорного Карабаха на самоопределение не является предметом торга».

По его словам, «армяне не смирятся с последствиями 44-дневной войны и это не реваншизм». Этим в лишний раз Саргсян подтверждает, что в Армении подпитываются реваншистские настроения.

Самое примечательное, что экс-президент Армении заявил это на международном форуме, который проходил в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летнего юбилея партии «Единая Россия». Тем самым Саргсян в открытой форме сводит к минимуму миротворческие усилия России и заявления российских чиновников о том, что Карабах это международно признанная часть Азербайджана.

«Война, в которой применялись запрещенные международным правом виды вооружения, имела катастрофические последствия для моего народа, унеся жизни тысяч молодых людей, оставив без крова десятки тысяч, бросив во вражеский плен сотни наших соотечественников, большую часть которых Азербайджан до сих пор, больше чем через год после войны, удерживает и подвергает пыткам в тюрьмах Баку», — слезливо заявил Саргсян на мероприятии, не упомянув истинных причин произошедшего.

А ведь 44-дневная война стала логическим итогом многолетнего торпедирования Арменией переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. И экс-президент Саргсян сам лично прилагал усилия, чтобы переговорный процесс преднамеренно затягивался и тем самым неминуемо приближал военную развязку конфликта, завершившуюся восстановлением территориальной целостности Азербайджана. Саргсян также несет ответственность за то, что эта война унесла жизни молодых армян, не говоря уже о том, что он сам является одним из зачинщиков и активных участников нагорно-карабахского конфликта, одним из кровавых эпизодов которого был Ходжалинский геноцид.

Благодаря британскому журналисту Томасу де Ваалу международная общественность знает о роли Саргсяна в резне мирных жителей азербайджанского города Ходжалы. А сейчас экс-президент Армении лицемерно выставляет свою страну жертвой и призывает безоговорочно защищать принцип мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе озвученных сопредседателями Минской группы ОБСЕ базовых принципов. Тех самых, которые он цинично игнорировал во время своего президентства!

В своей речи Саргсян коснулся и того, что страны, входящие в Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ), поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности. «Сложно вразумительно объяснить армянскому обществу, почему некоторые страны-члены ОДКБ приветствуют и поздравляют не-члена ОДКБ в связи с военной победой, одержанной над их союзником», — отметил он.

Между тем, что видится Саргсяну сложным, является простым для международной общественности. В глазах мира Армения является страной, захватившей и державшей на протяжении 30 лет территории Азербайджана под оккупацией. И вина за поражение Армении в 44-дневной войне лежит также и на самом Саргсяне. Ведь во время его президентства он не только затягивал переговорный процесс, но и обогащался за счет собственного народа, не занимаясь укреплением боеспособности армянской армии.

Его лицемерие и цинизм проявились и во время заявления в ходе мероприятия о том, что вступление Армении в Евразийский экономический союз было правильным. Как известно, 10 октября 2014 года Армения подписала договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу. Ранее, 29 мая 2014 года в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета Саргсян попросил, чтобы Армения подписала договор о вступлении в Евразийский экономический союз до 15 июня, однако вопрос вступления откладывался. И хотя официальных объяснений этому не было, эксперты отмечали, что причиной является Карабахский вопрос. Дело в том, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 мая предложил Армении присоединиться к Евразийскому союзу в рамках границ, признанных ООН. То есть, без оккупированного Карабаха. А 10 же октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что препятствий на пути вступления Армении в Евразийский экономический союз больше нет. То есть еще в те годы, Саргсян знал о позиции стран по Карабаху.

В связи с этим еще в мае 2014 года Саргсян заявлял о том, что изначально неправильно говорить о границах. «О каких границах мы говорим? Карабахская проблема не решается Таможенным союзом. А кто сказал, что мы вступим в Таможенный союз вместе с Карабахом? Такого не было и не может быть, поскольку Карабах, хотя бы нашим законодательством, хотя бы в соответствии с нашими представлениями, не является сегодня частью Армении. А то, что членство в Таможенном союзе поспособствует решению нагорно-карабахского конфликта, это однозначно. Конечно, то, что сказал Назарбаев неприятно, но это никак не может нам навредить», — отметил он.

Как ясно из вышеприведенных слов Саргсяна, еще 7 лет назад он утверждал, что Карабах не является частью Армении, и при вступлении страны в Евразийский экономический союз ему указали, что этот регион является неотъемлемой частью Азербайджана. Из этого выходит, что Саргсян согласился с тем, что Карабах — это часть Азербайджана, а его последняя речь всего лишь словоблудие лузера.