Европейский Союз заказал крупную партию вакцины от коронавирусной инфекции компаний BioNTech и Pfizer, адаптированной к новому штамму «омикрон». Как сообщила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС одобрили первый транш в размере 180 млн дополнительных доз вакцины. Контрактом предусмотрено, что адаптированные вакцины «при необходимости» будут разработаны в течение 100 дней.

В Pfizer ранее уже называли такой срок для разработки адаптированного варианта существующей вакцины. Там, однако, подчёркивают, что необходимы дополнительные данные относительно того, насколько «омикрон» способен преодолевать защиту, создаваемую существующей вакциной. Ряд исследований, проведённых в ЮАР и Израиле, показывают, что две дозы вакцины часто бывают недостаточными, чтобы избежать заражения, но третья «бустерная» доза даёт защиту. ()