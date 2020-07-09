ЕС выступает против напряженности с Турцией

Евросоюз должен отказаться от негативных тенденций в отношении Турции. Анкара – важный партнер, страна-кандидат и союзник по НАТО.

Об этом заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на обсуждениях на тему «Стабильность и безопасность в Средиземноморье: Негативная роль Турции», инициированной Европейской народной партией (EPP) в Европарламенте.

Обеспечение стабильности и безопасности Средиземноморья требует коллективных усилий, сказал еврокомиссар, напомнив о своем недавнем визите в Турцию.

По его словам, события в регионе, в том числе продолжающиеся конфликты в Ливии и Сирии, напрямую вредят интересам и безопасности ЕС, что проявляется и в сфере миграции.

Турция – одна из стран, пострадавшая от ситуации в Сирии и Ливии, но при этом принявшая на себя активную роль в решении кризисов в этих странах, сказал еврокомиссар.

Боррель считает, что страны ЕС должны работать с Анкарой во имя политического урегулирования кризисов в арабском мире.

«Мы в открытую говорили о том, что выступаем против действий Турции в восточной части Средиземного моря. Мы полны решимости отстаивать права стран-членов ЕС», — сказал глава европейской дипломатии. (haberler.com)