ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», и украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на опубликованное в Официальном журнале ЕС решение.

«Совет ЕС считает, что двух человек следует добавить к перечню лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, определенные в Приложении к Решению 2014/145/CFSP по их роль в подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за то, что они получают выгоду от российских лиц, которые принимают решения и ответственны за аннексию Крыма или дестабилизацию востока Украины», — говорится в решении.

В документе отмечается, что Пригожин «несет ответственность, активно совершая действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Что касается Курченко, то в документе говорится, что «он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик».