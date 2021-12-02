Европейский Союз выделит несколько десятков миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, Грузии и Молдовы в рамках новейшего инструмента ЕС по поддержанию мира — European Peace Facility (EPF). Соответствующее решение Совет Евросоюза принял в четверг, 2 декабря, сообщила пресс-служба в Брюсселе.

Вооруженным силам Украины выделят 31 млн евро, Грузии — 12,75 млн и Молдовы — 7 млн евро. Запланированные суммы будут предоставляться на протяжении трех лет.

В заявлении пресс-службы ЕС сказано, что цель финансовой помощи трем странам состоит в укреплении их обороноспособности и внутренней устойчивости. Брюссель также надеется, что это поможет усилить оперативную совместимость войск Украины, Грузии, Молдовы и вооруженных сил Евросоюза и поспособствует их более активному участию в миссиях и операциях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС.

В Совете Евросоюза отметили, что условием предоставления помощи будет соблюдение международного права, в частности, в области прав человека и гуманитарных вопросов. Предоставление летального оружия поддержка ЕС не предусматривает. (DW)