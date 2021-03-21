ЕС – РФ: напрасные ожидания конструктивного диалога

Главы внешнеполитических ведомств Литвы и ФРГ, Габриэлюс Ландсбергис и Хайко Маас провели встречу в Берлине, во время которой среди прочих обсудили и вопрос дальнейших отношений с Российской Федерацией, информирует балтийское издание Delfi.

Стороны посчитали, что парламентские выборы, которые состоятся в России предстоящей осенью, продемонстрируют, насколько российская сторона готова к диалогу с Европейским Союзом.

На брифинге руководитель литовского МИД заявил: если в России не будут задерживать и отправлять в тюрьму участников протестных акций, если у оппозиционных сил будет возможность поучаствовать в выборах, если международным наблюдателям предоставят возможность наблюдать за выборами — это будет сигналом о том, что РФ на самом деле желает участвовать в дискуссиях с ЕС.

Ландсбергис заявил, что теперь, когда Москве дают «последний шанс», она должна доказать, что действительно хочет вести диалог и совместную политику.

В свою очередь Маас заявил, что существует целый ряд вопросов, которые необходимо решать совместно с Россией. Но при этом посетовал на то, что многие усилия ЕС в последнее время не получили отклика со стороны российских властей.

То есть, в целом продолжается линия на похолодание отношений между Евросоюзом и Россией. И в усилении этой тенденции трудно упрекнуть Запад. Скорее, именно Москва делает шаги, усугубляющие такое положение вещей. Где же выход? Ведь ухудшение не может продолжаться бесконечно. И оно не отвечает ничьим интересам. Вероятно ли, что Европа будет пытаться какими-то способами склонить, заставить Россию пойти на снижение политического напряжения у себя в стране, в надежде на возможное улучшение отношений в последующем?

На эти вопросы # отвечают иностранные эксперты.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Да, пока продолжается линия на похолодание отношений между ЕС и Россией. 2 марта ЕС ввел новые санкции против России (против глав СК, ФСИН и Росгвардии).

Осложняет ситуацию, что США выступает против газопровода Nord Stream 2, и что в ЕС лишь Германия, Нидерланды и Австрия поддерживают этот проект.

Если Россия перестанет арестовывать мирных демонстрантов и проведет свободные, справедливые выборы, это, безусловно, изменит ситуацию. Но останутся Крым, восточная Украина и сбитый самолет Боинг-777 авиакомпании Malaysia Airlines.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center :

— Ситуация с моей точки зрения выглядит достаточно пессимистично. Рассчитывать на то, что парламентские выборы что-либо изменят в России, тем более повлияют на ее внутриполитическую конфигурацию и внешнеполитический курс — это высокая форма наивности и полного непонимания устройства русской политической жизни. Выборы очевидно ничего не изменят и полностью сохранят именно нынешнюю конфигурацию.

Ухудшение не может продолжаться вечно? А собственно, почему? Конфронтация в рамках холодной войны продолжалась гораздо дольше. И ничего! Смотря чего хотеть от России: прекращения агрессивной политики на постсоветском пространстве? — Нереально, Россия не может не проводить агрессивной политики в зоне своих «жизненных интересов». Поставок газа и нефти? — Вполне реально, Россия заинтересована в продаже энергоносителей больше чем её партнеры в их покупке.

Россия переживает период углубляющегося кризиса и сейчас надо думать не о том, чтобы ожидать политических перемен в результате выборов или переговоров с европейскими партнерами, а о том, что делать, когда станут заметны первые признаки распада приблизительно по сценарию СССР. А в том, что указанный процесс неизбежен у меня нет ни малейшего сомнения. Так что надо внимательно наблюдать, анализировать и своевременно готовиться отреагировать на происходящее. А в целом тенденция развития России отрицательная, вопрос только в сроках.

Алекс Григорьевс, политаналитик, доктор филологических наук, независимый журналист (Латвия):

— Министры иностранных дел еще раз обозначили свои позиции, в которых нет ничего нового. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в очередной раз попробовал очертить критерии, по котором следует оценивать договороспособность России и российского руководства. Всем хорошо известно, что путинская Россия не соответствует этим критериям и не собирается им соответствовать. Выборы в Государственную думу, скорее всего, будут фальсифицированы. Я хотел бы быть приятно удивлен тем, что выборы в России соответствуют международным критериям, но сомневаюсь, что это случится осенью 2021 года.

Высказывания германского министра иностранных дел Хайко Мааса показывают, что Германия никаких критериев признавать не собирается, так как официальная точка зрения Социал-демократической партии Германии заключается в том, что Россия — это партнер, с которым надо вести переговоры несмотря ни на что. Ну и, подтекстом, Северный поток-2 должен быть построен. Общая точка зрения ЕС скорее близка позиции Германии.

Главный вопрос, почему? Если отвлечься от влияния в Социал-демократической партии Германии ее бывшего руководителя Герхарда Шредера, который получает неплохую зарплату от Кремля, то позицию Германии можно объяснить склонностью к ожиданию. Эта позиция заслуживает внимания, хотя я и считаю ее ошибочной. Суть ее заключается в том, что если не раскачивать лодку, стараться просто сохранять статус-кво, то проблема рассосется сама собой. Например, Путин уйдет или сам, или с помощью своих друзей, или по естественным причинам, и те, кто придет ему на смену, окажутся более договороспособными. Это вполне возможно. Но тогда все упирается во время. Уйдет ли Путин, сам или с помощью друзей, до того, как успеет устроить вселенский кипиш? Насколько вселенским или регионально ограниченным будет этот кипиш?

Европа нуждается в лидерстве со стороны США. Сама не справляется.