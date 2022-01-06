Европейский Союз в четверг, 6 января, призвал РФ уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в республику российских воздушно-десантных войск для подавления массовых протестов. Также в Еврокомиссии призвали все стороны проявлять сдержанность.

«Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирному урегулированию ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране», — сказал представитель Евросоюза, которого цитирует агентство Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана. Он также призвал стороны к сдержанности. (DW)