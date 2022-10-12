Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Евросоюз (ЕС) принял решение отправить миссию на армяно-азербайджанскую границу. Об этом он сообщил, открывая переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

Как рассказал Мирзоян, договоренность об отправке миссии была достигнута по итогам встрече в Праге, которая состоялась по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и председатель Европейского совета Шарля Мишеля.

По итогам поездки миссия ЕС может сделать доклад, считает министр.

«Меня только что информировали, что кажется, у Евросоюза есть уже решение отправить такую fact-finding mission», — добавил министр иностранных дел Армении.