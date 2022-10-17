Китай своей поддержкой России после начала спецоперации на Украине вступил в более прямое соперничество с западными демократиями. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на документ, который главы МИД стран — членов Евросоюза должны обсудить на предстоящем саммите.

В документе говорится, что укрепление связей между Китаем и Россией в последние месяцы является тревожным знаком, и поддержка Москвы со стороны Пекина «привела к тому, что Китай вступил в более непосредственное соперничество с западными демократиями».

Государствам Евросоюза рекомендовано теснее сотрудничать с США и другими странами Индо-Тихоокеанского региона, снижая зависимость от КНР. Потенциал сотрудничества с Китаем признается только в сферах здравоохранения и окружающей среды.