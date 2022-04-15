Европейский союз работает над поэтапным отказом от импорта российской нефти, это даст время Германии и другим странам ЕС найти альтернативных поставщиков.

Об этом 14 апреля написала The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

Аналогичный подход использовался при введении запрета на российский уголь, он предусматривал переходный период на четыре месяца, отмечает издание.

Европейские чиновники сообщили The New York Times, что вопрос запрета на поставки нефти из РФ не будут выносить на обсуждение ЕС до 24 апреля – даты проведения второго тура выборов президента во Франции, чтобы «убедиться в том, что влияние цены на газ не поможет правому кандидату-популисту Марин Ле Пен и не подорвет шансы на переизбрание президента Эммануэля Макрона».