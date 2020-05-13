ЕС от Восточного Партнерства не отказывается

Совет Европейского Союза (Евросовет) принял итоговый документ — Доклад о политике Восточного Партнерства (ВП) на период после 2020 года, в котором подтвердил ее стратегическую важность для ЕС. Утвержденный Евросоветом документ теперь является официальной позицией ЕС в отношении Восточного Партнерства. Документ опубликован на сайте Совета ЕС, и в нем говорится о том, что программа подтвердила свою эффективность, как средство стимулирования стран-партнеров на Востоке продолжать реформы.

В Совете ЕС подчеркнули, что их проведение — всецело в руках стран-партнеров, тогда как Евросоюз готов поддерживать эти усилия, в частности предоставляя адекватную финансовую и экспертную помощь.

Совет ЕС подтвердил, что текущие рамочные условия этой политики, в том числе, «20 результатов к 2020 году», являются эффективными и приносят реальные результаты и пользу людям.

Также отмечается, что Евросовет с нетерпением ожидает следующего саммита Восточного Партнерства, который должен пройти в июне. На нем будут рассмотрены текущие результаты, одобренные долгосрочные политические цели и намечены пути дальнейшего укрепления и углубления сотрудничества.

Новый доклад призывает страны ВП, по-прежнему соблюдать основополагающие принципы, такие как демократия, права человека, верховенство закона, хорошее управление и успешная антикоррупционная политика, а также экономические реформы, охрана окружающей среды, вызовы климата и энергетики, цифровая трансформация и инвестирование в людей.

Приветствуя достигнутый прогресс, Совет призвал более продвинутых партнеров из шестерки «полностью выполнить Соглашение об ассоциации и Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле». В этом контексте он напомнил о Саммите Восточного Партнерства 2017 года, который признал «европейские устремления и европейский выбор восточных партнеров (Грузия, Молдова и Украина), как указано в соглашениях об ассоциации».

«Соглашения предусматривают ускоренную политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с ЕС», — отметил совет.

Во время утверждения документа опять разгорелись споры, признавать ли «европейские стремления» и «европейский выбор» стран ВП, передает Deutsche Welle. И это при том, что такое признание закреплено в соглашениях об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой. Впрочем, для некоторых стран упоминание «стремления и выбора» слишком сильно приближается к началу дискуссии о признании перспективы членства. К наибольшим скептикам дальнейшего расширения ЕС относятся Франция и Нидерланды.

Евросовет подчеркнул также, что Восточное Партнерство не направлено против кого-либо. Россия при этом не упоминается, но имеется в виду, прежде всего, она, конечно. В последние месяцы этот вопрос вызывает новые споры. После того, как президент Франции Эмманюэль Макрон начал летом 2019 года курс на сближение с Россией, Париж выступает за избегание упоминания сотрудничества в вопросе безопасности в рамках ВП, очевидно не желая раздражать Москву. В итоге Евросовет безопасность не упомянул, говоря о построении вместе со странами ВП «общего пространства демократии, процветания и стабильности».

«Совет ЕС глубоко обеспокоен продолжением нарушений международного права в некоторых странах региона», — отмечается в документе, но ни деталей, ни новых инициатив не приводится.

Совет отметил, что политика ВП на период после 2020 года будет направлена ​​на решение новых вызовов и возможностей в своем регионе.

И с некоторым недовольством Совет ЕС подчеркнул, что «прогресс в области верховенства права замедлился». Службе внешних действий ЕС и Еврокомиссии предлагается в тесной координации с государствами-членами осуществлять более эффективный мониторинг реформы правосудия.

Евросовет также отметил важность повышения устойчивости стран ВП к дезинформации.

Доклад подчеркивает и важность «свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов», а также обеспечения пространства для гражданского общества и поддержки заинтересованного гражданского общества, защиты правозащитников, а также свободных, плюралистических и независимых СМИ и медиаграмотности.

Впрочем, нельзя забывать и о том, что программа ВП не является дорогой к членству в ЕС, вместо этого она направлена на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом. Причем в Брюсселе подчеркивают, что каждая из шести стран сама, по согласию с ЕС, определяет глубину такого сближения. Это, кстати, касается и Азербайджана – того, где именно он видит свое будущее.