По его словам, Европа должна больше инвестировать в свои возможности в сфере безопасности, мыслить и действовать стратегически. «Для этого нам, прежде всего, необходимо общее понимание угроз, с которыми мы сталкиваемся, и видение того, как с ними справиться — общая стратегическая культура. В связи с этим ЕС работает над «Стратегическим компасом» – документом, который определит наши амбиции в вопросах безопасности и обороны на ближайшие 5-10 лет», — написал Боррель.