Армения для демаркации никогда не выдвигала предварительных условий, заявил, как сообщает «Туран», на брифинге в четверг секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Так он ответил на заявление официального Баку, что Армения выдвигает предусловия, чтобы начать процесс демаркации границы.

При этом, Григорян сослался на договоренности, достигнутые в ходе трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября в Сочи.

По его словам, в итоговом заявлении сторон говорится о необходимости шагов для повышения безопасности, и лишь затем делимитации и демаркации.

Когда ВС Армении и Азербайджана находятся друг против друга возможно обострение. «Армения предлагает зеркально отвести войска, разместить там пограничные войска, и спокойно начать процесс делимитации и демаркации. Это не может быть предусловием», — считает Григорян.

Таким образом, официальный Ереван в очередной раз отказывается начать процесс установления границ между Азербайджаном и Арменией. Примечательно, что армянская сторона настаивает на зеркальном отводе войск только на части границы. В частности, на границе Кельбаджара и Гегаркуника. В этом месте, по утверждению Еревана Азербайджан продвинулся на территорию Армении. Однако Ереван не говорит об отводе войск на западной границе, где Армения держит под оккупацией 7 сел Газахского и Товузского районах Азербайджана уже около 30 лет.