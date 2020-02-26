Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил от США необходимой поддержки по ситуации с Идлибом, рассчитывает еще раз обсудить это со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
«Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана. Его цитирует телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, В США на данный момент нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.
Эрдоган также заявлял, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.(РИА Новости)