Эрдоган заявил, что не получил от США поддержку по ситуации с Идлибом

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что пока не получил от США необходимой поддержки по ситуации с Идлибом, рассчитывает еще раз обсудить это со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Пока поддержки нет. Нужно будет еще раз провести переговоры с Трампом», — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана. Его цитирует телеканал NTV

По словам турецкого лидера, В США на данный момент нет систем ПВО Patriot, которые они могли бы поставить в Турцию.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Димтрий Песков назвал это худшим сценарием.