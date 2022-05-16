Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО после того, как две эти страны отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

«Есть сообщения о том, что они не выдадут нам террористов. Мы не скажем «да» на вступление этих двух стран в НАТО», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Он добавил, что делегациям из Финляндии и Швеции не стоит утруждать себя поездкой в Турцию, чтобы убедить Анкару изменить позицию по их вступлению в НАТО.

По его словам, Турция не может согласиться на принятие в НАТО тех стран, которые ввели против нее санкции. Эрдоган также заявил, что среди финских и шведских парламентариев есть «сторонники терроризма».