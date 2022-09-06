Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел во вторник в Сараево переговоры с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем.

Встреча в узком формате состоялась сразу после церемонии официальной встречи турецкого лидера.

На встрече в закрытом для прессы режиме присутствовали члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Милорад Додик.

В рамках визита в Боснию и Герцеговину, президент Турции посетит могилу первого президента балканской страны Алии Изетбеговича, осмотрит новое здание Исламского союза Боснии и Герцеговины.

Кроме того, турецкий лидер примет участие в бизнес-форуме Турция-Босния и Герцеговина.

Президента Турции сопровождают его супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр промышленности и технологий Мустафа Варанк, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, глава Минторга Мехмет Муш, министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу, и.о. председателя Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, зампред и пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, зампред Партии справедливости и развития Эфкан Ала, глава Женского крыла правящей партии Айше Кешир, глава Управления по религиозным делам, профессор Али Эрбаш, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир, глава Совета высшего образования Турции (YÖK) профессор Эрол Озвар.

Вечером глава турецкого государства отбудет в Белград. (Анадолу)