Эрдоган: Турция готова начать «активное вмешательство» для решения ситуации в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара рассматривает различные сценарии решения ситуации в Идлибе, в том числе и военное вмешательство.

«Мы не сделаем ни единого шага назад в Идлибе, мы обеспечим условия для [сирийского] народа вернуться в свои дома. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе активное вмешательство», — подчеркнул президент Турции, выступая в парламенте перед однопартийцами.

Турецкий лидер выразил мнение, что единственной проблемой Анкары в решении ситуации в Идлибе является невозможность использовать воздушное пространство. «Мы собираемся в скором времени решить этот вопрос», — отметил Эрдоган. Между тем 20 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность использования воздушного пространства Сирии. Российские официальные лица не выступали с комментариями по этой теме.

Эрдоган также напомнил, что отведенное Анкарой Дамаску время на то, чтобы вывести сирийские войска на позиции, оговоренные в сочинском меморандуме, истекает. «Сторонники [президента Сирии Башара] Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, которая была определена сочинскими договоренностями. Отведенное им время истекает», — считает президент.(ТАСС)