Эрдоган сообщил Трампу о намерении вытеснить сирийскую армию из Идлиба

Президент Турции Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом заявил, что Анкара готова вытеснить сирийскую армию за пределы идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию Эрдогана.

Отмечается, что в ходе беседы были рассмотрены «недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы».

«Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар», — сообщили в администрации.

Там добавили, что Эрдоган подтвердил намерения Турции отчистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сирийских военных.

22 ноября 2017 года в Сочи состоялся трехсторонний саммит России, Турции и Ирана по Сирии. По его итогам страны договорились принимать совместные усилия по устранению насилия в Сирии.