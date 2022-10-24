Аэропорты Физули и Зангилан, построенные в рекордно короткие сроки на освобожденных от оккупации территориях, чрезвычайно важны с точки зрения развития региона.

Как передает #, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что открытие в Зангиланском районе первого этапа интеллектуального сельскохозяйственного комплекса «Дост Агропарк» свидетельствует о больших инвестициях в сельское хозяйство.

Эрдоган также подчеркнул, что было принято решение об ускорении процесса разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Кроме того, президент Турции отметил, что с подписанием Шушинской декларации начался новый период в азербайджано-турецких отношениях.