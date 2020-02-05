Эрдоган пригрозил расправой, если армия Сирии не отойдет в феврале от турецких пунктов

Президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара сделает все необходимое, если в феврале сирийская правительственная армия не прекратит наступления в Идлибе и не отойдет от турецких наблюдательных пунктов, передает Sozcu.

Накануне турецкий лидер и президент РФ Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Ближнем востоке. В ходе переговоров Эрдоган призвал главу РФ оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы его армия прекратила действовать в идлибской зоне и отошла в течение этого месяца от турецких наблюдательных пунктов.

По словам Эрдогана, в противном случае, Анкара ответит «в целях защиты».

«Наши войска начнут операцию, если потребуется», — президент Турции.(Газета.ру)