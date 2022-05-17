Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул Абу-Даби, куда прибыл во вторник, чтобы выразить личные соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна, сообщает Анадолу.

В Международном аэропорту Абу-Даби главу турецкого государства провожал новый президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Президент Эрдоган выразил новому лидеру ОАЭ соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна.

В состав турецкой делегации вошли министр национальной обороны Хулуси Акар, зампред правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, глава Национальной разведывательной службы Хакан Фидан, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и старший советник президента Сефер Туран.

*** 18:20

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник в Абу-Даби, чтобы выразить личные соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна, сообщает Anadolu.

В аэропорту Абу-Даби турецкого лидера встретил новый президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Президент Эрдоган выразил новому лидеру ОАЭ соболезнования в связи с кончиной шейха Халифы бен Заида Аль-Нахайяна.

Президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид Аль-Нахайян скончался 13 мая в возрасте 74 лет.

В стране был объявлен 40-дневный национальный траур, во время которого будут приспущены государственные флаги.

Халифа бин Заид Аль-Нахайян — второй президент Объединенных Арабских Эмиратов.