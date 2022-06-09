Война между Россией и Украиной подтвердила шаткость мира и безопасности на международной арене. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг в рамках международных учений «Efes-2022» в Измире, сообщает Агентство Анадолу.

Глава турецкого государства привлек внимание к вызовам, с которыми столкнулась современная Турция

По его словам, страна ведет успешную борьбу с террористическими организациями и одновременно противостоит нелегальной миграции.

«В той же Сирии, именно Турция на поле боя вела борьбу с террористами ДЕАШ, об угрозе которых другие страны заявляли лишь на словах. Сегодня Турция шаг за шагом осуществляет шаги по формированию зоны безопасности на 30 км вглубь сирийской территории», — сказал турецкий лидер.

Глава государства привлек внимание к напряженности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, связанной с провокационными и агрессивными действиями соседней Греции.

Президент Эрдоган призвал Афины к уважению норм международного права и отказу от размещения вооружения на островах, имеющих статус «демилитаризованных зон».

«Турция не отступит от своих прав в Эгейском регионе, а в вопросе «демилитаризации» островов готова предпринять все шаги, основанные на букве международных соглашений. Прекратите размещать вооружение на островах! Я не шучу!», — заявил президент.

Глава государства назвал визиты греческого премьера на острова близ Турции «туристической поездкой».

«Подобного рода действия ни к чему не приведут. Турция не стремится к ущемлению прав других государств, но при этом не допустит нападок в свой адрес. Предупреждаем Грецию: одумайтесь, не повторяйте ошибок вековой давности и не тешьте себя пустыми надеждами», — подчеркнул Эрдоган.