Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

Представитель президента Турции сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса в стране на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты Тайипа Эрдогана откладываются.
«Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта», — сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.
Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом.(РИА Новости)