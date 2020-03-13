Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

Представитель президента Турции сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса в стране на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты Тайипа Эрдогана откладываются.
«Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта», — сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.
Он добавил, что президент Турции Тайип Эрдоган отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом.(РИА Новости)
| 2020-03-12T23:26:24+00:00 13 марта 2020, 08:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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