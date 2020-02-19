Эрдоган опроверг информацию об уничтожении ливийской армией турецкого судна

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи не пострадал при обстреле со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в президентском дворце.

«Был преследующий огонь без попадания [по кораблю Турции]. Был открыт ответный огонь, могу сказать, что после этого ситуация успокоилась», — сообщил представитель Тайипа Эрдогана.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что ЛНА уничтожила турецкое судно, которое «перевозило вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам».

По словам представителя ЛНА Халида аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию.(ТАСС)