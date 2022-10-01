Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Интерфакс.

«До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение», — приводят его слова западные СМИ.

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими группировками. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда деятелей-курдов.

На данный момент вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это только Турция и Венгрия.