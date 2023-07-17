Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исключил возможность вывода турецких военных с севера Сирии, но также заявил, что готов встретиться с президентом этой страны Башаром Асадом, сообщает агентство «Анадолу».

«Мы не против встречи с Асадом, мы могли бы встретиться, но все дело в их подходе к нам», — заявил он.

Турецкие военные на севере Сирии проводят операции против курдских группировок с 2016 года.

«Прямо сейчас Асад, к сожалению, хочет, чтобы Турция ушла с севера Сирии, это невозможно, мы там боремся с терроризмом. Турция постоянно находится там под угрозой», — подчеркнул Эрдоган.