Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча лидеров двух стран прошла в Мариинском дворце в Киеве и длилась около 3 часов 10 минут, сообщает «Анадолу».

Эрдоган находится в украинской столице по приглашению Зеленского с целью участия в Х заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция — Украина.

Переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Затем состоялась церемония подписания официальных документов.

На пресс-конференции после церемонии Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Турецкий президент также коснулся напряженности в российско-украинских отношениях.

«Турция готова сделать все возможное для прекращения напряженности между двумя соседними дружественными странами [Украиной и РФ] Черноморского региона. Мы готовы организовать встречу лидеров [Зеленского и Путина] либо предоставить площадку для технических переговоров», — сказал он.

Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил президента Турции за инициативу посредничества с целью снижения напряженности между Украиной и Россией.

«Ваш визит — показатель того, кто именно стоит рядом с Украиной в трудную минуту. Наша страна не забудет этого», — сказал он.

Зеленский сообщил, что в соответствии с одним из соглашений, подписанных сегодня в Киеве, компания BAYKAR Makina сможет расширить производство беспилотников в Украине.