Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели содержательный разговор. Об этом глава украинского государства сказал в вечернем обращении к гражданам Украины.

«Очень содержательный разговор. Как и всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты», — сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за достигнутый уровень двустороннего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной.

«Мы имеем общие проекты — уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов», — отметил Зеленский.

Также глава государства сказал, что во многом именно от украинско-турецкого сотрудничества зависит и безопасность в нашем регионе, в Черном море и глобально – продовольственная безопасность.

«Я благодарен и Президенту Эрдогану лично, и всей Турции за поддержку нашей работы по морскому экспортному коридору из Украины. По состоянию на сегодня с начала работы коридора через него уже проведено более 14 миллионов тонн грузов – это почти пол тысячи судов. Очень важный результат — и экономический, и безопасный, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону несмотря на все имеющиеся угрозы. Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону», — отметил Зеленский.

Кроме того, президенты Украины и Турции говорили о совместной работе по формуле мира. Зеленский проинформировал о подготовке новой встречи на уровне советников, которая состоится в Давосе в январе, и пригласил представителя Турции, а Эрдоган подтвердил участие его страны.

«И каждая страна своим участием в совместной работе – сейчас работой советников, впоследствии лидеров – будет демонстрировать, насколько важно, чтобы международное право заработало. Заработало на сто процентов. Начиная от Устава ООН, заканчивая всеми другими нормами, гарантирующими уважение нациям и территориальную целостность государствам», — сообщил Зеленский.

При этом, отдельное внимание президенты обеих стран уделили пункту Формулы мира по возвращению всех пленных и депортированных.

«Возвращение украинских детей, которые были похищены россиянами. Возвращение пленных и всех тех, против кого репрессии на оккупированной территории, в частности в Крыму. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех остальных – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых содержат в российской неволе», — добавил Зеленский.

В свою очередь по информации Управления по связям при Администрации президента Турции, лидеры обсудили глобальные и региональные вопросы, в том числе российско-украинский конфликт.

Эрдоган в ходе беседы с Зеленским отметил, что прилагает большие усилия для прекращения кровопролития и установления мира в Украине и на палестинских землях.

Глава государства заявил, что Турция готова взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для обеспечения мира в Украине.

Турецкий лидер заявил о важности возобновления зернового коридора и отметил, что он продолжает дипломатические контакты с этой целью.

Эрдоган заявил, что как можно скорее должно быть достигнуто прекращение огня и открыта дверь для мира в Украине.

В начале года Турция заявила, что не позволит двум британским минным тральщикам пройти транзитом через ее воды по дороге в Черное море для использования Украиной, поскольку это нарушит международный пакт о проходе через проливы в военное время. Эти два корабля были переданы Киеву в декабре.