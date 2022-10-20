Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев разрезали в четверг красную ленту в знак открытия Зангиланского международного аэропорта в Азербайджане.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что новая воздушная гавань будет служить во благо Азербайджана, и мира в целом.

Зангиланский международный аэропорт – вторая воздушная гавань, построенная на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Главы государств осмотрели территорию аэропорта, построенного за полтора года с участием турецких компаний.

Президентам были преподнесены символические ключи от воздушной гавани.

Президента Эрдогана в рамках визита в Азербайджан сопровождают вице-спикер Великого национального собрания (парламент) Джелал Айдын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, пресс-секретарь ПСР Омер Челик, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Реджеп Тайип Эрдоган стал первым главой иностранного государства, который посетил новый аэропорт в Зангилане. (Анадолу)