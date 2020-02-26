Эрдоган анонсировал дату и место переговоров с Путиным по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ранее анонсированные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся 5 марта в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам главы турецкого государства, в настоящее время согласовывается формат участия — с участием двух или четырех лидеров.

Эрдоган отметил, что Анкара рассчитывает на «выполнения всех пунктов сочинских соглашений по Идлибу» и не намерена отступать от своих позиций.

По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, возможны переговоры с участием лидеров Турции, Франции, Германии и России.

| 2020-02-26T16:19:30+00:00 26 февраля 2020, 20:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss