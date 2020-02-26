Эрдоган анонсировал дату и место переговоров с Путиным по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ранее анонсированные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным состоятся 5 марта в Стамбуле. Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

По словам главы турецкого государства, в настоящее время согласовывается формат участия — с участием двух или четырех лидеров.

Эрдоган отметил, что Анкара рассчитывает на «выполнения всех пунктов сочинских соглашений по Идлибу» и не намерена отступать от своих позиций.

По словам главы МИД республики Мевлюта Чавушоглу, возможны переговоры с участием лидеров Турции, Франции, Германии и России.