Эр-Рияд категорически отвергает заключения разведки США об убийстве Кашикчи

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения, содержащиеся в докладе разведки США, относительно убийства журналиста Джамиля Кашикчи, заявлили в министерстве иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты <…>», — говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД добавили, что преступление было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны и что королевство предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.