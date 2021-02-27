Эр-Рияд категорически отвергает заключения разведки США об убийстве Кашикчи

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения, содержащиеся в докладе разведки США, относительно убийства журналиста Джамиля Кашикчи, заявлили в министерстве иностранных дел страны, передает ТАСС.

«Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства, которые никоим образом не могут быть приняты <…>», — говорится в заявлении ведомства.

Также в МИД добавили, что преступление было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны и что королевство предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

| 2021-02-27T02:55:33+04:00 27 февраля 2021, 07:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss