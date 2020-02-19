Eni будет соблюдать новые санкции США в отношении «Роснефти»

Итальянская энергетическая компания Eni, осуществлявшая операции с Rosneft Trading, анализирует новые санкции США и намерена соблюдать их. Об этом ТАСС сообщили в среду представители компании.

«Мы проводили операции с Rosneft Trading. Мы оцениваем новые санкции, чтобы понять, чего именно они касаются, и, соответственно, будем их соблюдать», — сказал собеседник агентства.

Ранее Eni уже приходилось замораживать совместные проекты с «Роснефтью» из-за введенных в отношении российской компании санкций США.(ТАСС )