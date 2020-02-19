Eni будет соблюдать новые санкции США в отношении «Роснефти»

Итальянская энергетическая компания Eni, осуществлявшая операции с Rosneft Trading, анализирует новые санкции США и намерена соблюдать их. Об этом ТАСС сообщили в среду представители компании.

«Мы проводили операции с Rosneft Trading. Мы оцениваем новые санкции, чтобы понять, чего именно они касаются, и, соответственно, будем их соблюдать», — сказал собеседник агентства.

Ранее Eni уже приходилось замораживать совместные проекты с «Роснефтью» из-за введенных в отношении российской компании санкций США.(ТАСС )

| 2020-02-19T15:28:41+00:00 19 февраля 2020, 18:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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