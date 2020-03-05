Элизабет Уоррен рассматривает дальнейшие шаги после поражения на первичных выборах

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, оценивает возможность своего дальнейшего участия в кампании после состоявшихся во вторник первичных выборов в 14 штатах, оказавшихся для нее крайне неудачными. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на руководителя предвыборного штаба претендентки Роджера Лау.

По данным телекомпании, в циркуляре, направленном всем сотрудникам предвыборной кампании Элизабет Уоррен, Лау подчеркнул, что «все разочарованы» результатами первичных выборов, на которых Уоррен не одержала победы даже в Массачусетсе, от которого избрана в Сенат США. Элизабет Уоррен, по его словам, «потребуется время на то, чтобы оценить правильный курс».

По предварительным итогам, бывший вице-президент США Джозеф Байден уже заручился поддержкой 433 делегатов на национальный съезд партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах. У сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса 388 голосов делегатов, а у Элизабет Уоррен — 36 голосов. (ТАСС)