Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились о сотрудничестве ради достижения региональной стабильности. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух лидеров.

«Президенты Азербайджана и Франции Ильхам Алиев и Эмманюэль Макрон договорились о сотрудничестве в целях укрепления стабильности в регионе, опираясь на поддержку сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США)», — отметили в администрации французского лидера.

Лидеры Франции и Азербайджана, как сообщает Елисейский дворец, отметили важность усилий Минской группы ОБСЕ для достижения региональной стабильности. (ТАСС)