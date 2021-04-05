Эксперты из Казахстана: Всё это неспроста…

Уже во второй раз неосторожные высказывания известных российских деятелей ставят под удар вроде бы безоблачные отношения России и Казахстана.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отнес к научным изысканиям предложение помощника президента Владимира Мединского задуматься о том, «как великоросские земли оказались на территории Казахстана».

Он подчеркнул, что реплика Мединского не имеет отношения к повестке дня администрации президента, передает Интерфакс.

«На повестке дня нет такого вопроса. Это научные изыскания», — сказал Песков на брифинге.

Интересный поворот – по Пескову выходит, что заявление территориальных претензий можно запросто квалифицировать как «научные изыскания».

Слова Мединского прозвучали 30 марта в Совете Федерации, где сенаторы и представители министерств обсуждали «схватку за историю» и «войну памяти» в контексте противостояния России и Запада. Обсуждение на следующий день пересказал «Коммерсантъ».

Бывший министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества, автор школьного учебника истории Владимир Мединский на этом обсуждении заявил, что «фальсификация истории – это не цель, а средство» и что «западные силы» «промывают мозги» россиянам. По его убеждению, навязывание западных ценностей приведет к тому, что россияне добровольно захотят «отдать обратно Курилы, Калининград, Карелию и Выборг».

После этого Мединский предложил собравшимся подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии».

Напомним, в декабре 2020 года депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил на Первом канале, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого временного представителя посольства России вызвали в МИД Казахстана.

Вскоре депутат Госдумы Евгений Федоров на YouTube-канале «Белрусинфо» также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров на том же канале заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за «восстановление единого государства с Казахстаном».

Любопытно, как следует оценивать эти словесные выходки, и прежние, и нынешнюю. Интересно все-таки, насколько случайный характер носят такие выступления?

На эти вопросы # ответили известные казахстанские эксперты.

Политолог Казбек Бейсебаев:

— Да, в последнее время ряд официальных российских лиц, словно по команде, высказывают территориальные претензии к Казахстану. И вряд ли это случайно.

Господин Мединский не просто помощник президента Путина, он бывший член правительства. К слову, он выпускник МГИМО и, по идее, обучен дипломатическому этикету. Поэтому можно с определенной долей уверенности сказать, что он всё это произнёс неслучайно.

С другой стороны, удивляет, что о «великоросских землях, оказавшихся на территории Украины, Казахстана и даже Беларуси» говорит уроженец Черкасской области Украины, фамилия у которого не совсем русская. Почему-то хочется напомнить об одном эпизоде в рядах грузинских большевиков в 1922 году, когда Ленин сказал, что «обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения».

Если даже в Кремле посчитали, что высказывания относятся к «научным изысканиям», то очень интересной работой занимается помощник президента государства партнера и союзника…

Обычно, такие территориальные претензии предъявлял наш земляк Жириновский, и мы к нему привыкли и не обращали внимание. Но такие высказывания стали себе позволять и другие депутаты Государственной думы.

Полагаю, что это всё неслучайно. Полагаю, что у Кремля есть какие-то претензии к руководству Казахстана. Неслучайно сам Путин недавно говорил, что Москва не позволит «щедрые территориальные подарки России» использовать против интересов России.

Какие это претензии — трудно сказать, но они, судя по последним высказываниям, есть, и серьезные.

Политический аналитик Расул Жумалы:

— К сожалению, воспринимать последнее заявление господина Мединского, а до этого прочих представителей российского политистеблишмента, как некую случайность, как оговорку, либо как научное изыскание – вряд ли имеет смысл. Последнее заявление господина Мединского было сделано в Совете Федерации. А это не место, где проводятся научные изыскания. Там принимаются законы и программы. Поэтому конечно оправдание, которое пытался внести пресс-секретарь президента РФ Песков, также не выдерживает никакой критики.

Подобные заявления делаются не впервые, и они противоречат не только истории, геополитике, международным нормам, а более того – обязательствам, которые Россия в свое время принимала на себя в том числе в рамках двусторонних соглашений с Казахстаном по делимитации границ, по невмешательству во внутренние дела. То есть, вот такие заявления, которые делают время от времени российские представители, противоречат всем параметрам – политическим, юридическим, историческим, и так далее. Это очень нелогичный, непрагматичный подход, поскольку это не только ухудшает отношения и атмосферу между государствами, порождает сомнения, а даже самые принципиальные приверженцы «русского мира», путинского режима в Казахстане и других странах начинают задумываться после таких агрессивных заявлений.

К сожалению, это не просто слова, время от времени они подкрепляются конкретными действиями – вспомним Украину, Грузию. Поэтому к таким вещам следует относиться серьезно.

Я не уверен, что все подобные вещи делаются из одного центра, что всё это сдирижировано, организовано, но тем не менее это и не частная инициатива отдельных политиков. Это общий тренд, который начал свой путь с момента скандальной речи Путина в Мюнхене в 2007 году. Тогда и начался жесткий крен в сторону реваншистских устремлений России, и это и сейчас доминирующий тренд в политической риторике РФ, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Я думаю, что на подобные вещи необходимо реагировать. Отмалчиваться – неправильная реакция, поскольку идет нарушение всех договоренностей, правил и норм поведения. Отсутствие реакции российские представители понимают, как признак слабости, как приглашение к агрессии.