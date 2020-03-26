Экс-президент «Ювентуса» раскритиковал «Роналду

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи раскритиковал игроков команды, уехавших из Италии в разгар пандемии коронавируса.

«Сейчас легко критиковать, но со стороны я не понимаю, почему эти игроки покинули Италию.

Надеюсь, они как можно скорее вернутся. Им тяжело будет возобновить работу, потому что нужно еще будет пройти 14-дневный карантин.

В «Ювентусе» все стало сложнее, когда первым уехал Роналду. Он сказал, что уехал к матери, а теперь показывает себя загорающим у огромного бассейна.

Была сделана уступка для Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась.

Они все должны были остаться в расположении «Ювентуса», как и игроки «Интера».

Я скучаю по Джанни Аньелли, по Умберто Аньелли и по Бониперти, который держал дисциплину в клубе. Помню, как он заставлял подстригаться футболистов с длинными волосами», – сказал Коболли Джильи в эфире Radio Punto Nuovo.