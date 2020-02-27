Экс-посол Ирана в Ватикане скончался от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи скончался из-за коронавируса нового типа, сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, бывший посол страдал от ишемической болезни сердца. 26 февраля 2020 года он был доставлен в больницу, где у него был диагностирован коронавирус. Хади Хосрошахи скончался на следующий день после госпитализации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. В Иране коронавирус подтвержден у более чем сотни человек.(Газета.Ru)

| 2020-02-27T21:13:25+00:00 28 февраля 2020, 01:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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