Прогноз бывшего командира Вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса насчет освобождения в 2022 году рубежей до 24 февраля не оправдался по двум причинам. Первая — это отсутствие ATACMS у ВСУ, а вторая — количество жертв среди оккупантов, на которое пошло российское командование.

Об этом Ходжес рассказал в интервью «Радио Свобода»: «Очевидно, что я был слишком оптимистичным, потому что не предусмотрел, что мы не передадим ATACMS. Я думал, что мы это сделаем. Это был недостаток. И также я не предвидел количества сил, которыми Россия готова пожертвовать в Бахмуте и вокруг него. Важно то, как Украина адаптировалась к тому, что Россия делает с мобилизованными войсками. А поставляет ли Запад Украине то, что ей нужно, чтобы она могла продолжать атаковать российскую логистику, командование и управление?»

Затем Ходжес упомянул освобождение Крыма. По его словам, на полуостров ведут два пути — Керченский мост и сухопутный коридор. Первый частично поврежден, а второй находится под давлением ВСУ. Ходжес считает, что Украина освободит Крым в течение следующих месяцев, и Запад должен предоставить для этого все необходимые средства.

«Если мы ограничим то, что даем с точки зрения диапазона — как GMLRS, которая является ракетой HIMARS, летящей на 90 километров — если мы не сделаем больше, то, по сути, создадим убежище для России. Россия безнаказанно стреляет из Крыма, из России и Беларуси. И это приводит к убийству невинных украинских мирных жителей. Поэтому, мы должны предоставить им [Украине] системы вооружения большей дальности и ATACMS, которые могли бы поразить каждую вещь на Крымском полуострове», — продолжил Ходжес. (unian.net)