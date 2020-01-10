Экс-игрок «Карабаха» и бывший администратор сборной отстранены от футбола

В результате расследования специальной комиссии при АФФА по договорным матчам и экспертов, а также информации от УЕФА, были выявлены еще трое лиц в участии в договорных матчах.

Как передает azerisport.com, Контрольно-дисциплинарный комитет АФФА принял следующее решение: бывший футболист «Карабаха» Намик Юсифов, бывший футболист «Сабаила-2» Джейхун Гулиев, администратор «Сабаила-2», экс-администратор юношеской сборной Азербайджана (U-19) Камран Акперов пожизненно отстраненны от любой футбольной деятельности. Также, им запрещен вход на стадионы во время футбольных мероприятия (матчи, тренировки и пр.).

Правоохранительные органы в настоящее время продолжают расследование по этому делу, а поэтому позже Контрольно-дисциплинарный комитет может принять еще решения.

Все указанные в списке лица имеют право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА. (АФФА)