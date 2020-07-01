Егор Куроптев: Пусть победит хитрейший

Не далее как в понедельник парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял конституционные поправки, касающиеся избирательной системы. 117 депутатов проголосовали «за» поправки, трое были против. Хотя для принятия поправок было достаточно 113 голосов депутатов парламента, отмечает Новости-Грузия.

Так как большая часть оппозиции в голосовании не участвовала, кворум был обеспечен за счет депутатов правящей партии «Грузинская мечта».

«Это очень круто, всех поздравляю», — заявил после объявления результатов голосования спикер парламента Арчил Талаквадзе. Депутаты встретили утверждение поправок аплодисментами.

Согласно принятым изменениям, парламентские выборы 2020 года в Грузии будут проходить по смешанной системе — 120 депутатов по пропорциональной, а 30 — по мажоритарной избирательной системе.

В то же время, согласно представленному проекту конституционных изменений, партия или избирательный блок, получившие менее 40%, не смогут единолично сформировать парламентское большинство и правительство.

В законопроекте определены границы 30 одномандатных мажоритарных округов с учетом нынешних административных границ. В дополнение к вышесказанному, проектом допускаются к участию в выборах 2020 года партии, которые могут представить подписи сторонников в количестве не менее 5000 избирателей.

Напомним, год назад, 24 июня 2019 года, на фоне протестных выступлений оппозиции правящая партия «Грузинская мечта» и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году и провести выборы по исключительно пропорциональной системе.

Несмотря на это обещание, в ноябре 2019 года «Грузинская мечта» провалила соответствующие конституционные изменения в парламенте, что вызвало новую волну протестов оппозиции. В итоге достичь соглашения с правящей партией о частичном изменении избирательной системы удалось только 8 марта 2020 года при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза.

Частью этого соглашения также является прекращение политических преследований и освобождение политзаключенных. В настоящее время оппозиция требует освобождения из тюрьмы акционера самого оппозиционного телеканала страны «Мтавари архи» Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение и хранение оружия.

Парламентская оппозиция не принимала участие в голосовании. Во фракции партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и «Европейская Грузия» напомнили, что пошли на такой шаг потому, что власти не полностью выполнили соглашение от 8 марта и Георгий Руруа все еще остается в заключении.

Глава фракции ЕНД Роман Гоциридзе заявил журналистам, что выполнения соглашения от властей ожидают и международные партнеры.

Интересно, что будет дальше. Не настало ли время для оппозиции немного отвлечься от противостояния с правящей партией и приняться за подготовку к осенним голосованиям в надежде сменить власть в стране?

Своим мнением по этому поводу поделился с # живущий в Тбилиси директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Грузия действительно отпраздновала накануне выстраданные поправки в избирательную систему. Поправки зрели годами, но никто не хотел терять такой выгодный вариант, при котором властям всегда было легче набрать места в парламенте. За эти поправки полгода на улицах стояли активисты. За эти поправки билось международное сообщество. Но напомню, что условия все-же выполнены не все.

Одним из условий компромисса власти и оппозиции была свобода для политзаключенных. Двоих властям удалось выпустить руками госпожи президента, но третьего — Георгия Руруа, помиловать невозможно, нужно было решение суда. Но его не случилось. Поэтому в знак протеста оппозиция бойкотировала принятие поправок.

В принципе, я бы пожелал оппозиции заняться работой над созданием четких программ, региональных штабов, сети наблюдателей, которых нельзя будет подкупить, и прочих стандартных вещей.

Стоило бы также подумать и о нестандартных шагах, так как при нынешней инертности общества шансы оппозиции невелики даже с учетом больших проблем в стране. Уговорить людей просто прийти на выборы сложно. Что и говорить про то, чтобы объяснить людям, что такое коалиционное правительство, почему там не будет одного «царя», который в итоге оборзеет, захватит власть и устроит в Грузии очередной бардак. Оппозиции нужно собрать в кулак все силы, стать дисциплинированной, структурированной, слаженно работать, чтобы иметь шансы побороться за будущее Грузии. Именно для этого год люди стояли на улицах, а дипломаты способствовали изменениям системы.

Так или иначе, все в руках людей. Выборы в Грузии можно оценивать по-разному, но факт в том, что если люди кого-то выберут большинством, то он и победит. Так что работать, работать и еще раз работать. Пусть победит хитрейший.