Египетские власти намерены самым активным образом принимать участие в работе группы БРИКС, в состав которой Египет официально войдет с 1 января 2024 года, чтобы отстаивать интересы государств — участников этого объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Египет рассчитывает играть активную роль в БРИКС, чтобы отстаивать интересы и чаяния государств Юга, на которые приходится около 30% глобальной экономики», — отметил Шукри, передает ТАСС.

«Мы живем во взаимозависимом мире, и безопасность каждого государства зависит от безопасности всех стран», — указал Шукри. По его словам, «серьезные последствия конфликта на Украине доказали, что мы не можем гарантировать стабильность и безопасность какой-либо страны без гарантий безопасности другого государства». Он добавил, что «Египет вместе со своими африканскими и арабскими соседями создали контактную группу, чтобы найти пути урегулирования кризиса между Украиной и Россией».

Как считает глава египетского МИД , «пора прекратить монополию крупных держав принимать решения, поскольку они не учитывают интересы развивающихся стран». В этой связи Шукри указал на необходимость «исправить историческую несправедливость» и призвал расширить представительство Африки в основных органах Организации Объединенных Наций, в том числе предоставить два места африканским государствам в Совете Безопасности.