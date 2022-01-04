Единственный аккредитованный в Москве украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк выехал из России после вызова на допрос в прокуратуру РФ. Об этом он рассказал в интервью украинскому интернет-телеканалу «Громадское» в понедельник, 3 января. «Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности». — заявил Цимбалюк.

По его словам, в последнее время было много сигналов, что власти РФ «взялись» за него. «Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю…», — рассказал он. В декабре Цимбалюка пригласили на большую пресс-конференцию Владимира Путина. Однако позднее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что журналиста вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по административному производству о возбуждении вражды и ненависти к россиянам.

В день пресс-конференции стало известно, что прокуратура пока отказалась от допроса журналиста, но, видимо, он решил не рисковать. При этом, по словам Цимбалюка, ему неизвестно, заведено ли вообще в России дело против него. «Но я не буду спешить в Россию, потому что не хочу становиться заложником Кремля и ждать, пока меня обменяют. У нас и так там много людей, которых надо вытащить», – рассказал журналист.

Роман Цимбалюк известен жесткой проукраинской позицией и активно участвовал в популярных политических ток-шоу на российском ТВ, а также в пресс-конференциях Владимира Путина.