Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной

«То, что случилось в США, — ужасно и непростительно. Мы наблюдали за происходящим на экранах. Конечно, протест должен проходить в законной форме и надлежащим способом», — сказал Джонсон в ответ на просьбу лидера оппозиции Кира Стармера прокомментировать смерть в США Джорджа Флойда.

Глава фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд спросил премьера о том, что он сказал президенту США Дональду Трампу в связи с гибелью Флойда.

«Можете ли вы сказать, что жизни чернокожих важны?» — сказал Блэкфорд.

«Конечно, жизни чернокожих имеют значение. Есть только одно уточнение — протесты должны быть мирными», — ответил премьер.

Блэкфорд констатировал, что Джонсон проигнорировал просьбу рассказать о том, в каких выражениях тот обсуждал в Трампом гибель Флойда, и спросил, пересмотрит ли правительство условия поставки в США полицейской экипировки и оснащения для разгона манифестаций.

«Я был бы рад рассмотреть этот вопрос, но все экспортные процедуры регулируются инструкциями, а Британия скрупулезнее всего в мире подходит к вопросам экспорта», — сказал Джонсон.

Гибель американца Джорджа Флойда ужасна и непростительна, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передаетсо ссылкой на РИА Новости.