Джейраны в опасности: необходимы срочные меры по их защите

ЧП с арабскими охотниками привлекло внимание к ситуации с фауной в Аджинохурской равнине. Выяснилось, что из-за деятельности человека, опасность угрожает, в том числе газелям.

Зоозащитник, член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Фарид Мансуров рассказал #, что Гахский природный заказник был создан в 2003 году для защиты фауны на летних пастбищах и равнине Аджинохур, граничащих с Государственным заповедником Илису, а также восстановления исчезающих видов.

Но, как показали последние события с арабскими туристами, такая туристическая деятельность оказывает негативное воздействие на природу данной местности. Помимо того, что они охотились на виды, внесенные в красный список АР и МСОП, в результате езды на внедорожниках была серьезно повреждена растительность заказника и нанесен вред популяции джейранов.

«Хотелось бы отметить, что следующий месяц – месяц размножения джейранов, и звук более 20 внедорожников и охотничьих ружей негативно скажется на естественной реинтродукции животных»,– заявил зоозащитник.

По словам Мансурова, необходимо в данном случае опираться на следующие статьи Общего Положения Государственных Природных Заповедников Азербайджанской Республики, которое утверждено решением № 2 Кабинета Министерств Азербайджанской Республики от 04 января 2001 года:

Запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и их компонентам на территории Государственного природного заповедника Азербайджанской Республики (ст.4.2); Земельными участками, на которых находятся государственные природные заповедники, без изъятия можно пользоваться с согласия собственников, пользователей и арендаторов или на основании права сервитута (право ограниченного пользования чужим земельным участком) по решению суда (ст.4.3); В целях обеспечения защиты или восстановления природных комплексов или компонентов на территориях государственных природных заповедников, а также поддержания экологического баланса землевладельцы и землепользователи должны осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с установленными ограничениями (статья 4.4); В зависимости от профиля (цели) создания на территории государственных природных заповедников может быть запрещено или ограничено следующее (статья 4.6):

охота и рыболовство (кроме рыбной ловли в рыбовыращивании в исследовательских целях), использование и охота на виды дикой фауны в хозяйственных целях;

проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий, развертывание палаток и разведение костров;

любая другая деятельность, которая отрицательно сказывается на качестве экологии заповедников, нарушает режим сохранения охраняемых объектов и ставит под угрозу их существование.

О том, что джейранам в Аджинохурской равнины угрожает опасность, сказал в рамках «Экспертного часа» и зоолог министерства экологии Эльшад Аскеров. По его словам, виной тому соседство Аджинохурской равнины с посевными площадями, на которых применяются химические удобрения. Ранее туда в целях увеличения популяции данного редкого вида было выпущено пять особей, и в последние два года поголовье джейранов увеличилось вдвое, но нежелательное соседство препятствует размножению этих животных на данной территории.

Аскеров заявил, что будет выдвинуто предложение создать на Аджинохурской равнине специальную охраняемую территорию – национальный парк.