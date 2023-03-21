Повышение температуры, стихийные бедствия и необратимая деградация экосистем становятся все более опасными для жизни людей и природы во всем мире, предупреждают ведущие ученые в новом обобщающем докладе, опубликованном в понедельник, 20 марта, Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН.

По мнению экспертов, усилия, предпринятые до сих пор, чтобы предотвратить превышение глобальной температурой опасного порога в 1,5 градуса по Цельсию, «недостаточны для борьбы с изменением климата», но все еще существует множество вариантов.

«Внедрение эффективных и справедливых мер по борьбе с изменением климата не только снизит потери и ущерб для природы и людей, но и обеспечит более широкие преимущества», — считает председатель МГЭИК Хёсон Ли. Как он отметил, доклад «подчеркивает неотложность принятия более амбициозных мер и показывает, что, если мы будем действовать сейчас, мы все еще можем обеспечить пригодное для жизни устойчивое будущее для всех». (DW)