Во время матча Швейцарской хоккейной лиги 23 декабря двое игроков провалились под лед, пишет Le Matin.

Как отмечает издание, на 14-й минуте в разгар ожесточенной борьбы за шайбу защитник «ЛангенталяЙ Тайлер Хиггинс и нападающий «Сиерры» Арно Монтандон влетели в бортик, за которым находилась яма, куда ледовый комбайн сливает воду после чистки льда.

Не ясно, была ли дверь на бортике неправильно заперта либо игроки ее очень сильно протаранили, однако в итоге хоккеисты вылетели за пределы катка и провалились в ледяную воду.

Товарищи по команде помогли игрокам выбраться из проруби. Предварительно, никто из них серьезно не пострадал, и они отделались испугом. (sports.ru)